‘Ajax heeft zich nog niet bij mij gemeld voor Benjamin’

Ajax wil Benjamin van Leer naar verluidt toevoegen aan het keepersgilde, maar volgens Harm van Veldhoven is er ‘nog niets concreet’, zo vertelt de technisch directeur van Roda JC Kerkrade in een interview met De Limburger. De 25-jarige Van Leer heeft in Kerkrade nog een contract tot 2019.

“Ajax heeft zich ook nog niet bij mij gemeld”, voegt Van Veldhoven eraan toe. “Dat er interesse is voor Benjamin, verbaast me niet. Hij heeft een sterk seizoen gespeeld. Wij gaan een eventuele transfer niet bij voorbaat blokkeren. Als het juiste bedrag geboden wordt, dan kan het zijn dat wij daarvoor open staan.”

Ajax is op zoek naar een opvolger van de naar PEC Zwolle teruggekeerde Diederik Boer. Directeur spelersbeleid Marc Overmars informeerde naar Hendrik van Crombrugge van KAS Eupen en Frederik Rönnow van Bröndby IF, maar lijkt zich nu dus te concentreren op Van Leer, die tot dusverre 85 wedstrijden speelde voor Roda JC.