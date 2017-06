Hasselbaink concurreert met Lampard om baan

Lucas Leiva heeft er een optie bij. Het Turkse Trabzonspor zou de middenvelder graag over willen nemen van Liverpool, terwijl ook Gremio en Newcastle United eerder genoemd werden als mogelijke bestemmingen. (Fotomaç)

De toekomst van Aleksandar Kolarov ligt in ieder geval bij Lazio. De verdediger geeft toe dat hij graag terug wil keren bij zijn oude club, maar op welke termijn verklapt hij vooralsnog niet. (Il Messaggero)

De Nederlander is in beeld om bij Oxford United de opvolger te worden van Michael Appleton, maar heeft concurrentie van Frank Lampard.

