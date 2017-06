Sevilla haalt verloren zoon voor negen miljoen euro terug

Éver Banega gaat Internazionale verlaten. De club uit Milaan heeft een principeakkoord bereikt met Sevilla over een transfer van de 28-jarige middenvelder en dus lijkt de Argentijn na drie seizoenen terug te keren op het oude nest.

Banega speelde van 2014 tot 2016 voor de Andalusiërs en maakte toen de overstap naar Internazionale. Hij kwam het afgelopen seizoen tot zes doelpunten en acht assists in 28 wedstrijden in de Serie A en daar blijft het dus ook bij, ondanks dat de 53-voudig international nog een contract tot medio 2019 heeft in het Giuseppe Meazza.

Als Banega de medische keuring zonder kleerscheuren doorloopt, dan tekent hij een contract voor drie jaar en ontvangt Internazionale een transfersom van naar verluidt negen miljoen euro. Banega, die ook wel Tanguito wordt genoemd, won eerder met Sevilla twee keer de Europa League.