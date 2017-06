Ajax kan Braziliaans miljoenendoelwit vergeten na contractverlenging

Carlos Eugenio Júnior Tavares dos Santos, beter bekend als Júnior Tavares, heeft zijn contract bij São Paulo met twee jaar verlengd. De linkerverdediger ligt nu tot de zomer van 2021 vast en dus lijkt Ajax zijn komst voorlopig te moeten vergeten.

Zaakwaarnemer Fabiano Carpegiani verklapte onlangs in gesprek met Yahoo Esporte dat Ajax een bod zou uitbrengen op zijn cliënt en de twintigjarige Tavares voegde daar later aan toe dat hij inderdaad een aanbieding uit Amsterdam had ontvangen. “Carpegiani kreeg de aanbieding en is toen ook bij de club langs geweest. Mijn hoofd is echter in São Paulo en ik denk er enkel aan om de club te helpen”, zei hij tegen Globo Esporte.

Ajax zou zo’n acht miljoen euro hebben willen betalen voor Tavares, die tot dusverre tien wedstrijden speelde voor São Paulo. Hij kwam ook nog uit voor Grêmio en Joinville. Ajax is nog wel op zoek naar een linksback en de namen van Emmanuel Más (Trabzonspor), Guilherme Arana (Corinthians) en Ridgeciano Haps (AZ) zijn al genoemd.