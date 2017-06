Dani Alves voelt zich onbegrepen: ‘Ik voetbal niet voor het geld’

Dani Alves heeft Instagram gebruikt om afscheid te nemen van de supporters van Juventus. De rechtsback spreekt een dankwoord uit richting de fans, zijn ploeggenoten en de club. Vorige week bevestigde Juventus dat het contract van de Braziliaan is ontbonden, waardoor de weg naar Manchester City vrij is. Naar verwachting gaat Dani Alves een tweejarig contract tekenen in Engeland, waar een rentree met zijn ex-trainer Josep Guardiola wacht.

"Ik wil mijn dank uitspreken richting alle supporters van Juventus voor het afgelopen seizoen, richting mijn ploeggenoten omdat ze me welkom heetten als echte professionals, en richting deze club, die prijzen pakt en grote finales speelt. Ik ben iedere dag gepassioneerd bezig geweest om deze club nog groter te maken", schrijft de 34-jarige Dani Alves dinsdag. "Mijn respect voor deze club en de supporters was mijn leidraad. Ik bied mijn excuses aan richting de supporters, voor als ze het gevoel hebben gehad dat ik ze beledigde."

De vleugelverdediger lijkt daarmee te doelen op zijn besluit om Juventus al na één seizoen te verlaten. Het was nooit zijn bedoeling om de aanhang te beledigen, verzekert Dani Alves. "Ik ga gewoon op een heel spontane manier door het leven en dat begrijpen maar weinig mensen. Ik ben niet perfect, maar mijn hart is puur. Ik speel niet voor het geld. Ik speel omdat ik houd van de sport en van de mensen die er deel van uitmaken", benadrukt hij. "Ik laat jullie oordelen over wat ik heb gepresteerd en waarvoor ik heb gewerkt. Ik houd van het voetbal en geld zal me nooit ergens anders heen leiden."