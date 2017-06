Duitsland klopt Engeland na penalty's en plaatst zich voor finale

De beloften van Duitsland hebben zich geplaatst voor de finale van het EK Onder-21 in Polen. De confrontatie met Engeland eindigde dinsdagavond in een gelijkspel (2-2), maar Duitsland trok na strafschoppen aan het langste eind. Men treft in de finale Spanje of Italië; die halve finale wordt later op de dinsdag afgewerkt.

Engeland begon gretig en dacht na zeven minuten recht te hebben op een strafschop, maar Will Hughes liet zich in de ogen van de scheidsrechter makkelijk vallen. The Three Lions slaagden er ook nadien niet in om te scoren en kregen na 35 minuten het deksel op de neus toen Davie Selke op aangeven van Jeremy Toljan raak kopte. Duitsland kon echter niet lang van die voorsprong genieten, want Engeland toonde veerkracht en kwam na zes minuten langszij middels een volley van Demarai Gray: 1-1.

Engeland drukte na de pauze door, want na vijf minuten tikte Tammy Abraham binnen na goed doorzetten van Hughes. De formatie van bondscoach Aidy Boothroyd kon die voorsprong echter niet vasthouden en incasseerde twintig minuten voor tijd de gelijkmaker van Felix Platte, die bij een hoekschop knap binnenkopte. Aan die 2-2 stand kwam geen verandering meer en dus moest er verlengd worden.

Duitsland was in de extra tijd heer en meester en kreeg diverse goede mogelijkheden, via onder anderen Nadiem Amiri, maar doelman Jordan Pickford liet zich niet verrassen. In de strafschoppenserie trok Pickford níet aan het langste eind, want de miljoenenaankoop van het Everton van manager Ronald Koeman stopte weliswaar een penalty van Yannick Gerhardt, maar Engeland miste twee keer. Abraham en Nathan Redmond faalden vanaf elf meter.