Madrileense clubs schrijven historie: ‘Als kind droomde ik al van Real Madrid’

Theo Hernández wordt volgende week naar alle waarschijnlijkheid gepresenteerd als de eerste zomeraankoop van Real Madrid. De transfer is op een laag pitje komen te staan omdat de Koninklijke de transfersom van 26 miljoen euro nog niet heeft overgemaakt, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Hernández gaat ervan uit dat het goedkomt en loopt alvast vooruit op zijn overstap van Atlético Madrid naar de stadsrivaal.

Hoewel Hernández zich in 2007 aansloot bij de jeugdopleiding van Atlético, zegt hij altijd al te hebben gefantaseerd over zijn toekomstige club. "Als kind droomde ik ervan om voor Real Madrid te spelen. Ik verheug me enorm op komend seizoen. Ik zie ernaar uit om met 's werelds beste spelers te gaan spelen", citeert AS de negentienjarige vleugelverdediger. "Ik moet gewoon hard blijven werken en blijven vechten."

De linksback wordt de eerste speler sinds Santiago Solari in het jaar 2000 die rechtstreeks van de ene naar de andere Madrileense club verkast. Het onderlinge 'niet-aanvalsverdrag' is daarmee definitief van tafel. Hernández speelde echter nooit een officieel duel voor Atlético. Zijn contract aldaar loopt nog vier jaar door. Het afgelopen seizoen werd Hernández gestald bij Deportivo Alavés, waarvoor hij 32 duels speelde. De Spanjaard werd ook in verband gebracht met Bayern München, Liverpool en Olympique Marseille.