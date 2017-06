Karsdorp tekent contract voor vijf seizoenen bij AS Roma

Rick Karsdorp mag zich speler van AS Roma noemen. De rechtsback heeft de medische keuring doorstaan en vervolgens een contract voor vijf seizoenen ondertekend, zo maakt de Serie A-club woensdag bekend. Karsdorp komt over van Feyenoord, dat een bedrag van minimaal veertien miljoen euro ontvangt. Door een aantal bonussen kan de uiteindelijke som oplopen tot negentien miljoen euro, wat Karsdorp de duurste Feyenoorder ooit zou maken.

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Roma verliepen de afgelopen weken niet soepel. Technisch directeur Martin van Geel hield aanvankelijk vast aan een vraagprijs van twintig miljoen euro. Ook toen delegatie van Roma zondag in Nederland was om met Feyenoord in gesprek te gaan, bond Van Geel niet in. De afgelopen dagen lijkt Feyenoord toch water bij de wijn te hebben gedaan, door genoegen te nemen met enkele miljoenen euro's minder.

Dinsdagochtend kwam Karsdorp aan op het vliegveld van Rome. Omdat de keuring geen problemen opleverde, wordt hij de eerste zomeraanwinst van de nieuwe trainer Eusebio Di Francesco. De afgelopen jaren was Di Francesco werkzaam bij Sassuolo en toen deed de oefenmeester al pogingen om Karsdorp naar Italië te halen. Uiteindelijk koos de vleugelverdediger ervoor om niet naar de relatief bescheiden club te gaan. Als trainer van Roma wist hij Karsdorp wel te overtuigen, ondanks de interesse van Internazionale.

OFFICIEEL! Rick Karsdorp tekent voor vijf jaar bij AS Roma! Feyenoord ontvangt een som van minstens veertien miljoen euro voor de verdediger. #karsdorp #asroma #feyenoord #calcio Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 28 Jun 2017 om 9:06 PDT

Dankzij de miljoenentransfer schrijft Feyenoord dit boekjaar zwarte cijfers. Onder meer vanwege het uitkeren van vijf miljoen euro aan kampioenspremies leek dat niet te gaan lukken, maar omdat de transfer van Karsdorp kort voor het einde van het boekjaar (30 juni) is afgerond, is de balans positief. Daartegenover staat het vertrek van de derde steunpilaar uit het kampioensjaar: eerder zette Dirk Kuyt al een punt achter zijn loopbaan en vertrok Eljero Elia naar Medipol Basaksehir.

De 22-jarige Karsdorp, drievoudig international van Oranje, is afkomstig uit de eigen jeugd van Feyenoord. Onder Fred Rutten werd hij in 2014 van aanvallende middenvelder omgeschoold tot rechtsback en op die positie raakte zijn ontwikkeling in een stroomversnelling. Zijn contract in De Kuip liep nog drie seizoenen door. Voor Feyenoord kwam hij in totaal tot 79 competitiewedstrijden, waarin Karsdorp eenmaal scoorde. Behalve de landstitel won hij ook de KNVB Beker in het seizoen 2015/16.

Naar verwachting wordt Kevin Diks spoedig gepresenteerd als opvolger van de afzwaaiende back. De vleugelverdediger van Fiorentina moet op huurbasis overkomen en gaat de concurrentie aan met Bart Nieuwkoop. Volgens De Telegraaf bedraagt de huursom 700.000 euro en aast Feyenoord op een optie tot koop. Diks werd het afgelopen seizoen verhuurd aan zijn oude werkgever Vitesse; in Florence is hij overbodig en dus staat Fiorentina open voor een nieuwe verhuurperiode.