Update: Terugkeer De Roon op oude nest ‘wordt moeilijk verhaal’

Marten de Roon leek Middlesbrough in te ruilen voor Lazio, maar het is Atalanta dat er met de handtekening van de middenvelder vandoor gaat. De club uit Bergamo neemt de 26-jarige De Roon voor veertien miljoen euro opnieuw onder contract, zo weet Sky Italia te melden.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal vertrok in juli 2016 voor naar verluidt veertien miljoen naar Middlesbrough en tekende een contract tot medio 2020. Hij speelde 33 competitiewedstrijden en scoorde daarin vier keer, maar kon niet voorkomen dat Boro afgleed naar de Championship en dat is een divisie waarin De Roon niet wil voetballen.

“Je wilt natuurlijk op het hoogste niveau spelen, dus we gaan zien wat de zomer brengt. Maar voorlopig ben ik gewoon nog bij Middlesbrough en heb ik een contract. Als ik er volgend jaar nog speel, gaan we zo snel mogelijk terug proberen te komen. Op dit moment speelt er nog niets”, zei hij eerder in een interview met FOX Sports.

Lazio leek lange tijd de meest serieuze optie te zijn voor De Roon, maar zou afgehaakt zijn in verband met de vraagprijs van Middlesbrough. Atalanta heeft er kennelijk minder moeite mee om een flinke transfersom op tafel te leggen en lijkt De Roon dus opnieuw in de armen te sluiten. De ex-speler van onder meer sc Heerenveen zou met Atalanta de groepsfase van de Europa League in kunnen, want Atalanta eindigde op de vierde plaats in de Serie A.

Update 1 juli 17.16 uur - Terugkeer De Roon op oude nest ‘wordt moeilijk verhaal’

Vooralsnog lijkt de terugkeer van Marten de Roon bij Atalanta niet op korte termijn afgerond te worden. Voorzitter Antonio Percassi is er zelfs niet van overtuigd dat het überhaupt van een rentree van de Oranje-international gaat komen: “De Roon wordt een moeilijk verhaal, aangezien we weerstand ondervinden van zijn huidige club (Middlesbrough, red.)”, reageert hij tegenover Sky Italia.