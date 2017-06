‘Hij bleef bij FC Utrecht, ondanks interesse van Club Brugge en Ajax’

Cyriel Dessers maakte begin juni de overstap van NAC Breda naar FC Utrecht en moet proberen om in de voetsporen te treden van de vertrokken Sébastien Haller. De 22-jarige Belg is in ieder geval heel blij met zijn transfer en kijkt ernaar uit om samen te werken met trainer Erik ten Hag.

“Ten Hag, die bewust bij Utrecht bleef ondanks interesse van Club Brugge en Ajax, staat in Nederland bekend als toptrainer bekend”, laat Dessers optekenen in een interview met Sport/Voetbalmagazine. “De rest van het plaatje klopt ook: het stadion, de supporters, de stad. Ik wilde niet ergens in een boerengat terechtkomen.”

Dessers stond naar eigen zeggen ook in de belangstelling van tal van Belgische clubs, maar was toen al in onderhandeling met FC Utrecht: “Ik vond het niet correct om op gesprek te gaan met andere clubs”, laat hij weten. Dessers maakte in dienst van NAC 29 doelpunten in veertig officiële wedstrijden.