Zorgen bij Willem II na exodus: ‘We hebben geen enkele linksback'

Erwin van de Looi staat voor zijn tweede seizoen bij Willem II. De 45-jarige trainer behield de Tilburgers in zijn debuutjaar voor de Eredivisie, maar zag de voorbije weken diverse dragende spelers vertrekken. Zo zochten onder anderen doelman Kostas Lamprou en linkervleugelverdedigers Dico Koppers en Derick Tshimanga hun heil al elders, hetgeen Van de Looi zorgen baart.

Tegenover dat verlies stond immers alleen de komst van Karim Coulibaly, Timon Wellenreuther en Fernando Lewis. Zij werden allen transfervrij opgepikt. "De gewenste versterkingen hebben we nog niet kunnen vinden, terwijl de urgentie op een paar posities nu wel hoog is", erkent de coach van Willem II in gesprek met Voetbal International.

Willem II is volgens Van de Looi met name gebaat bij defensieve versterkingen. "We hebben bijvoorbeeld geen enkele linksback", vervolgt hij. "Dat is zeker een punt van aandacht, zelfs wel een punt van zorg. Dus we moeten aan de bak, op alle niveaus." Willem II opent zijn oefencampagne ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zaterdag met een oefenwedstrijd tegen de amateurs van RKDSV.