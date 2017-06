Barcelona stelt ultimatum aan twijfelend jeugdexponent

Tottenham Hotspur gaat zich versterken met één van de toptalenten van La Masia. Carles Aleñá verruilt Barcelona voor the Spurs , die zo’n drie miljoen euro overmaken naar Catalonië. (Daily Mirror)

Nebosja Gudelj hoopt als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij NEC. De voormalig trainer van NAC Breda heeft gereageerd op de vacature in Nijmegen, maar hoorde verder nog niets. (De Gelderlander)

Als het aan Naby Keïta ligt, vertrekt hij deze zomer bij RB Leipzig. Liverpool is nadrukkelijk geïnteresseerd, maar zijn huidige club verlangt een bedrag van tachtig miljoen euro voor de middenvelder. (Daily Mail)

Een transfer van Keïta naar Liverpool lijkt echter met een jaar uitgesteld te worden. Vanaf 2018 heeft de middenvelder namelijk een afkoopclausule van 55 miljoen euro in zijn contract. (Liverpool Echo)