‘Van mij hoeft Van Gaal niet terug te komen, maar wel iemand van zijn kaliber’

Hans van Breukelen kondigde vorige week zijn vertrek als technisch directeur bij de KNVB aan. De oud-keeper vertrekt op 1 september na totaal dertien maanden uit Zeist. De vraag is nu wie er durft in te stappen bij de KNVB als opvolger van de bekritiseerde Van Breukelen. Willem Vissers en Martijn Krabbendam, journalisten van respectievelijk de Volkskrant en Voetbal International, zeggen bij Sportforum op NPO Radio 1 dat de persoon in kwestie in ieder geval veel ervaring moet hebben.

Louis van Gaal wordt genoemd als kandidaat. “Van mij hoeft hij niet per se terug te komen, maar wel iemand van zijn kaliber", zegt Vissers over de ex-trainer van onder meer Ajax, Barcelona en Manchester United. "Met Van Gaal krijg je geen gesprekken over wie liegt en wie de waarheid spreekt", doelt Vissers op de kwestie rondom Henk ten Cate. "De KNVB heeft nu iemand nodig die met zijn vuist op tafel slaat en zegt: zó gaan we het doen.”

Co Adriaanse gaf onlangs aan niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij de KNVB te staan, terwijl ook Fred Rutten een optie lijkt. Krabbendam heeft zijn twijfels over Adriaanse. "Hij is al een tijd uit het voetbal. Zijn laatste klus bij FC Twente werd ook geen doorslaand succes. Fred Rutten past beter in het profiel. Hij is wat jonger, heeft in de top gewerkt en heeft een goede visie op voetbal." Een goede visie is één van de belangrijkste aspecten waar de nieuwe technisch directeur zich mee bezig moet houden, stelt Vissers. "Wat is Nederland nou als voetballand? Blijven we 4-3-3 spelen? Aanvallend? Of is dat juist helemaal niet belangrijk meer? Dat moet door de KNVB worden uitgezocht en verspreid worden over het land.”