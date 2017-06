‘Ajax komt in zoektocht naar nieuwe linksback opnieuw uit in Alkmaar’

In de zoektocht naar een linksback is Ajax terechtgekomen in Alkmaar. Voetbal International weet te melden dat de Amsterdammers Ridgeciano Haps op het oog hebben. Het lijkt er wel op dat AZ een behoorlijke transfersom zal vragen voor de verdediger, die nog tot 2019 vastligt in het AFAS Stadion.

Ajax volgt Haps al een tijdje en ziet hem als enige geschikte linksback vanuit de Eredivisie. Om die reden zoeken de Amsterdammers ook in het buitenland naar een linkerverdediger, ook omdat de verwachting bestaat dat AZ een flinke transfersom zal vragen. De Telegraaf schreef eerder dat de Alkmaarders een bedrag van tien miljoen euro willen hebben voor Haps. Met Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Jairo Riedewald heeft Ajax al drie spelers onder contract die als linksback kunnen spelen, terwijl ook Mitchell Dijks weer terugkeert naar Amsterdam.

De kans lijkt groot dat Dijks zal vertrekken komende zomer. Overigens zoekt Ajax momenteel niet alleen naar een nieuwe linksback. Er moet deze zomer ook nog een tweede doelman naar Amsterdam gehaald worden, doordat Diederik Boer vertrokken is. Die sluitpost moet gaan concurreren met André Onana. Daarnaast wordt er gespeurd naar een nieuwe rechtsback, omdat Kenny Tete en Joël Veltman lijken te vertrekken.