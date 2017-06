‘Ajax laat twee kandidaten afvallen en is in gesprek met Van Leer’

In de zoektocht naar een nieuwe tweede keeper is Ajax uitgekomen bij Roda JC. Benjamin van Leer wordt door de Amsterdammers gezien als de ideale opvolger van Diederik Boer, die reeds naar PEC Zwolle vertrok. Dat meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars al een gesprek met de 25-jarige doelman achter de rug.

Van Leer was niet de enige kandidaat om de bank bij Ajax warm te gaan houden. De club informeerde ook naar Hendrik van Crombrugge van KAS Eupen en Frederik Rönnow van Bröndby. Ajax heeft besloten om het vizier volledig te richten op Van Leer, die in Kerkrade vastligt tot medio 2019. Met Roda zal de verliezend Europa League-finalist nog wel tot een akkoord over de transfersom moeten zien te komen.

Ajax zag Jasper Cillessen vorig seizoen vertrekken naar Barcelona, waarna André Onana de ex-Ajacied deed vergeten onder de lat bij de Amsterdammers. Tim Krul werd gehuurd van Newcastle United, maar hij vertrok al na een half seizoen naar AZ omdat hij de concurrentiestrijd verloor van de doelman uit Kameroen.