Van Aanholt prijst De Boer de hemel in: ‘Statistieken bewijzen zijn kwaliteiten’

Frank de Boer werd maandag aangesteld als de nieuwe manager van Crystal Palace en daar is Patrick van Aanholt zeer content mee. De linksback maakte vorig seizoen de overstap van Sunderland naar the Eagles en was tot maandag de enige Nederlander in dienst van de club uit de Premier League. De 26-jarige verdediger laat op clubwebsite weten enorm uit te kijken naar de samenwerking met de ex-trainer van Ajax en Internazionale.

Van Aanholt kwam in januari van dit jaar voor 11,8 miljoen euro over naar Crystal Palace. “Ik was in eerste instantie teleurgesteld om Sam Allardyce te zien vertrekken aan het einde van het seizoen, want hij was de reden dat ik naar de club kwam. Maar het nieuws dat een Nederlander vandaag is gepresenteerd als manager, maakt mij enorm enthousiast”, aldus Van Aanholt. “Zijn statistieken bewijzen zijn kwaliteiten als trainer en ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.”

De Boer werd in zes seizoenen bij Ajax vier keer kampioen. Bij Internazionale had hij minder succes. Daar werd hij vorig seizoen na drie maanden al de laan uitgestuurd. “In Nederland is hij een grote naam en heeft hij laten zien waartoe hij in staat is door in eigen land vier keer de titel te pakken. Als je kijkt naar wat hij heeft gepresteerd op clubniveau, weet je wat voor impact hij kan hebben. Ik kijk ernaar uit om hem met zijn talenten aan het werk te zien in de Premier League.”