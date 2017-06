Diego Llorente trekt deur bij Real Madrid definitief achter zich dicht

Real Sociedad en Real Madrid hebben een overeenstemming bereikt over de transfer van Diego Llorente. De verdediger had bij de Koninklijke weinig zicht op speelminuten en verlaat de Spaanse grootmacht voor de nummer zes van LaLiga van het afgelopen seizoen. De Spaanse subtopper legt de mandekker voor vijf seizoenen vast. Volgens Spaanse media is met de transfer een afkoopsom van zeven miljoen euro gemoeid.

De 23-jarige Spanjaard werd in 2002 opgenomen in de jeugdopleiding van Real Madrid. In 2013 maakte de jongeling zijn debuut bij het tweede van los Blancos. Later dat jaar maakte hij zijn eerste wedstrijd mee in de hoofdmacht door in te vallen tegen Osasuna. De enkelvoudig international heeft echter te maken met veel concurrentie in de Spaanse hoofdstad en kan maar geen basisplek afdwingen. Het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Málaga. Eerder speelde hij op huurbasis voor Rayo Vallecano.

Bij Real Sociedad hoopt hij meer speelminuten te maken. Op de clubsite zegt de verdediger enthousiast te zijn over het nieuwe avontuur. “Ik ben heel blij dat ik deze kans bij een club als Real krijg”, aldus Llorente. “Ik heb in mijn carrière al veel ervaring mogen opdoen en kijk met vertrouwen uit naar toekomstige uitdagingen.” Op de vraag wat Llorente kan toevoegen aan het team, is de verdediger duidelijk: “Inzet en mijn volledige toewijding.”