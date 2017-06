Clubloze Nederlander mag hopen op Europees voetbal dankzij LinkedIn-post

Nadat zijn contract bij De Graafschap niet werd verlengd, zit Tim Linthorst zonder club. Een oproep op LinkedIn gaat mogelijk een oplossing bieden voor de verdediger, want veel buitenlandse clubs hebben zijn oproep gezien. De mandekker stelt meer dan veertig berichten te hebben ontvangen, onder meer van clubs die volgend seizoen Europees voetbal spelen.

Een paar dagen geleden prees Linthorst zichzelf in het Engels op de volgende manier aan in een LinkedIn-post. “Op zoek naar een nieuw avontuur. Na juni ben ik transfervrij en op zoek naar een nieuwe voetbalclub. Ik ben een 22-jarige linkercentrale verdediger, 1 meter en 94 centimeter lang. Ik heb tien jaar in de jeugd van Vitesse gespeeld (Nederlandse Eredivisie) en twee seizoenen bij De Graafschap (Jupiler League). In mijn eerste jaargang speelde ik vijf wedstrijden in de Eredivisie, dit seizoen speelde ik veertien duels in de Jupiler League. Na juni ben ik transfervrij. Graag alleen serieuze berichten hierop!”, liet Linthorst weten.

Linthorst kreeg vervolgens tientallen reacties van geïnteresseerde clubs. Het Schotste Hamilton en het Ierse Shamrock Rovers hebben zelfs Linthorst een oefenstage aangeboden. Met Shamrock, dat al achttien keer kampioen van Ierland werd, gaat hij oefenduels tegen Celtic en Burnley meespelen. Volgend seizoen speelt Shamrock in de voorronde van de Europa League en dus zou de 22-jarige ex-speler van De Graafschap zomaar eens Europees voetbal kunnen gaan spelen.

“Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Ik moet mezelf eerst zien te bewijzen, dan zullen we wel zien of ze met een interessante aanbieding komen. De stages worden hoe dan ook een mooi avontuur”, vertelt Linthorst tegen de Gelderlander. ”Ik ga er ontzettend van genieten, het zijn mooie ervaringen. Mogelijk opent het avontuur ook nieuwe deuren, want er zullen ook andere clubs op de tribune zitten bij de oefenduels.”