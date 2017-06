‘De hand van Peter Bosz is het meest zichtbaar in zijn spel’

Ajax presteerde afgelopen seizoen in Europees verband boven verwachting met een finaleplek in de Europa League. ADO Den Haag-trainer Alfons Groenendijk en voormalig Ajax-trainer Frank de Boer, die maandag een contract voor drie jaar heeft getekend bij Crystal Palace, vinden dat vooral routinier Lasse Schöne onder Peter Bosz opleefde.

"De hand van Peter Bosz is het meest zichtbaar in het spel van Lasse Schöne", stelt de nieuwbakken coach van the Eagles in gesprek met 1900 Magazine. "Dat is ook de belangrijkste verandering die is doorgevoerd dit seizoen denk ik." Verder is De Boer lovend over Daley Sinkgraven, die onder Bosz vooral als verdediger fungeerde. "Maar ook door Daley Sinkgraven als linksback op te stellen heb je meer aanvallend ingestelde spelers bij de eerste elf denk ik. Dat kan er dan aantrekkelijker uitzien."

Ook Groenendijk prijst de kwaliteiten van de Deense middenvelder. "Het huidige Ajax is zó jong. Mede daarom is het hartstikke knap wat ze hebben neergezet in Europa", zegt de 53-jarige oefenmeester in gesprek met het eerder genoemde medium. "Lasse Schöne is een van de weinigen die wat ouder is. Hij is een slimme speler. Dat heb ik altijd al gevonden." Vooral in combinatie met Hakim Ziyech en de inmiddels vertrokken Davy Klaassen kan Groenendijk genieten van het spel van de Amsterdamse club: “Met dat middenveld met hem en Ziyech en Klaassen denk je wel eens: komt dat defensief wel allemaal in orde? Maar ze blijken toch in staat om niet overlopen te worden. Dat heeft Peter Bosz goed neergezet”, concludeert Groenendijk.