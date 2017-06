Arsenal kan Sergio Agüero verwelkomen in ruildeal

Pedro Neto heeft zich in dienst van Sporting Braga in de kijker gespeeld bij de Europese top. Arsenal en Barcelona zitten achter de handtekening van de zeventienjarige buitenspeler aan. (A Bola)

Bayern München is niet bereid om mee te werken aan een hereniging tussen Josep Guardiola en Javi Martínez. Der Rekordmeister is niet van plan om de Spanjaard naar Manchester City te laten vertrekken. (BILD)

Manchester City zou bereid zijn om Sergio Agüero in ruil voor de Chileen naar het Emirates Stadium te sturen.