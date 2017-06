‘Liverpool moet tachtig miljoen neerleggen voor Klopps droomaanwinst’

Liverpool versterkte zich vorige week voor 42 miljoen euro met Mohamed Salah en het lijkt erop dat the Reds nog lang niet klaar zijn op de zomerse transfermarkt. RB Leipzig-middenvelder Naby Keïta is volgens geruchten al langer Jürgen Klopps gedroomde aanwinst voor op het middenveld, maar de controleur van de verrassende nummer twee van de Bundesliga zal waarschijnlijk niet goedkoop zijn.

BILD meent namelijk dat technisch directeur Ralf Rangnick met minder dan tachtig miljoen euro geen genoegen zal nemen. De noodzaak om Keïta te verkopen is er dan ook niet echt: de international van Guinea heeft nog een contrac tot 2020 en ziet er zelf, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ploeggenoot Emil Forsberg, geen probleem in om nog een jaar in de Bundesliga te blijven.

Leipzig pikte Keïta aan het begin van het afgelopen seizoen voor vijftien miljoen euro op bij RB Salzburg en de middenvelder groeide meteen uit tot een belangrijke schakel in de succesformatie van Ralp Hasenhüttl. Met die Roten Bullen gaat hij volgend seizoen ook de Champions League in, terwijl Liverpool zich eerst nog moet zien te kwalificeren in de voorrondes.