Nieuw avontuur lonkt voor Dijks: ‘Ik heb naam gemaakt in Engeland’

Ajax begint donderdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en ook Mitchell Dijks meldt zich dan op het trainingsveld. Het is echter de vraag voor hoelang hij in Amsterdam blijft, want volgens Voetbal International lonkt een nieuw buitenlands avontuur voor de linksback. Het afgelopen halfjaar werd Dijks verhuurd aan Norwich City, waarmee hij achtste werd in de Championship.

Nadien wilde Norwich hem dolgraag overnemen tegen een aankoopsom van vier miljoen euro, maar de club kwam er niet uit met Dijks zelf. "Als we de Premier League hadden gehaald, was ik zeker gebleven, maar sportief was het nu ook voor mij een moment om verder te kijken", verklaart de Ajacied. "Ik heb in Engeland naam kunnen maken en merk dat ook uit de interesse. Het voetbal daar past bij mijn spel en mijn lichaam. Ik word niet telkens afgefloten als ik mijn fysieke kwaliteiten gebruik, dat is een groot voordeel."

Eerder deze maand schreef De Telegraaf dat ook Birmingham City belangstelling heeft, terwijl er sluimerende interesse uit Duitsland, Italië en Spanje zou zijn. "Op dit moment weet ik niet waar mijn toekomst ligt, maar er spelen wel wat dingen op de achtergrond", erkent de 24-jarige Dijks, die nog een jaar vastligt in Amsterdam. "Ik wacht wel af, maar ben klaar en topfit om scherp van start te gaan. Ik maak er geen geheim van dat de Engelse competitie me trekt, van beide kanten was het een top halfjaar in Norwich."