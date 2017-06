‘Stug Feyenoord kan in de komende dagen niewe toenadering verwachten’

AS Roma hoopte dat Feyenoord vlot genoegen zou nemen met het uiterste bod dat zondag in Amsterdam op tafel kwam inzake Rick Karsdorp, zo schrijft De Telegraaf. Algemeen directeur Mauro Baldissoni en technisch directeur Monchi vlogen in de avond echter onverrichter zake terug naar Italië. Technisch directeur Martin van Geel hield zijn poot stijf en bespreekt biedingen van andere clubs sowieso met de rest van de Rotterdamse clubleiding.

Volgens het dagblad had AS Roma gedacht snel zaken te doen met de kampioen van Nederland. Feyenoord blijft echter een vraagprijs van negentien à twintig miljoen euro hanteren, terwijl de Italianen een vast bedrag van twaalf miljoen euro bieden plus drie à vier miljoen euro aan bonussen. De Telegraaf schrijft dat AS Roma later in de week opnieuw met Feyenoord contact zal leggen.

Karsdorp, 22 jaar, weet dat zijn transfer afhangt van het akkoord dat tussen beide clubs moet worden bereikt. Zelf is hij het op details na al grotendeels eens over een verbintenis met AS Roma, tot de zomer van 2022. Zijn huidige verbintenis in De Kuip loopt medio 2021 af.