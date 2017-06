‘Wanneer Karsdorp voor AS Roma gaat tekenen? Spoedig, het is pas 25 juni’

AS Roma heeft alle vertrouwen in de komst van Rick Karsdorp. Algemeen directeur Mauro Baldissoni en technisch directeur Monchi waren zondag in Nederland om met Martin van Geel over een eventuele overstap van de verdediger van Feyenoord en Stadio Olimpico te praten. Tussen vraag en aanbod zit voorlopig nog een fors gat.

"Het was een van de vele vergaderingen", zo vertelt Baldissoni in gesprek met diverse Italiaanse media. "We praten, we hebben elkaar leren kennen, we hebben onderhandeld en we hebben elkaar voor het eerst gezien. Het was de eerste vergadering. Bedragen? Daar ga ik niks over zeggen." De sportbestuurder kreeg vervolgens de vraag wanneer Karsdorp een contract met AS Roma zal ondertekenen. "Spoedig. Het is pas 25 juni."

AS Roma biedt Feyenoord een vast bedrag van twaalf miljoen euro, dat aan de hand van relatief makkelijke clausules kan oplopen tot maximaal zestien miljoen euro. Feyenoord hanteert echter een vraagprijs van negentien à twintig miljoen euro. Karsdorp zelf kwam eerder deze maand tot een vergelijk met Monchi over een contract, tot medio 2020, met de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen.