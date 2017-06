Miljoenensalaris van Thomas Vermaelen vormt obstakel

AC Milan en Everton hebben een deal van vijftien miljoen euro gesloten aangaande M’Baye Niang. De Franse aanvaller zou zelf meer zin hebben in een overgang naar Arsenal. (Corriere dello Sport)

(Sky Italia)

De Serie A-club is niet in staat om zijn jaarsalaris van 2,5 miljoen euro over te nemen.