Donnarumma zorgt voor verwarring met verwijdering van ‘gehackt’ account

De soap rond Gianluigi Donnarumma heeft zondagavond een vrij bizarre wending genomen. De doelman van AC Milan en Italië Onder-21 heeft verzekerd dat zijn social media-accounts gehackt zijn. Donnarumma leek zondag juist duidelijk te hebben gemaakt dat zijn toekomst mogelijk toch in het San Siro ligt. Op dit moment weet echter niemand wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren.

Donnarumma plaatste in de middag ‘Gisteren, vandaag en morgen Raiola’ in een publicatie op Twitter, verwijzend naar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Even voor tienen deed de achttienjarige sluitpost op zijn Instagram-account de belofte dat hij na afloop van het EK Onder-21 alsnog met AC Milan rond de tafel zou gaan om de mogelijkheid tot een contractverlenging opnieuw te bespreken. Dat zorgde voor veel vreugde onder de fans van i Rossoneri.

Donnarumma meldde zondagavond laat via Instagram echter dat zijn social media-accounts gehackt zijn, om vervolgens zijn Instagram-account te verwijderen. Zijn Twitter-account is nog wel actief. De eerdere mededeling van Donnarumma om zijn medio 2018 aflopende contract niet open te willen breken leidde tot veel commotie. Vorige week moest de EK-wedstrijd van Jong Italië tegen Jong Denemarken tijdelijk worden stilgelegd omdat er door boze fans nepdollars in het doelgebied van de Italiaanse keeper werden gegooid.