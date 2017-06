‘Ik heb wel verder gekeken, maar kennelijk zag Heerenveen toekomst in mij’

Henk Veerman blijft ook dit seizoen bij sc Heerenveen nadat de club besloot om toch de optie in zijn contract te lichten. De 26-jarige aanvaller kon rekenen op genoeg interesse van andere clubs, maar is blij met een nieuwe kans om een basisplaats te veroveren bij de Friese club.

Had de club van trainer Jurgen Streppel de optie niet gelicht, dan had hij zomaar voor FC Utrecht kunnen spelen, erkent Veerman in gesprek met FOX Sports. "Ik heb wel verder gekeken, maar kennelijk zag Heerenveen toekomst in mij." De 26-jarige aanvaller bevestigt dat de club van Erik ten Hag hem volgde. "Dat is zeker waar, maar als jouw club de optie licht, dan zien ze iets in jou. Het is zoals het is, als Heerenveen niet met me door wilde, dan zullen we nooit weten waar ik terecht was gekomen."

Veerman tekende in februari 2015 bij Heerenveen, waar hij zich tot nooit tot basisspeler heeft mogen rekenen. In 67 duels in het shirt van de Friezen maakte de spits 17 doelpunten, veelal als invaller. Veerman hoopt komend seizoen vaker op het veld te staan. "Laten we hopen dat het anders wordt als vorig seizoen. Of er na het lichten van de optie er ook nog onderhandeld kan worden met FC Utrecht? Misschien wel. Maar als ik hier basisspeler word, ben ik misschien nog wel blijer", besluit Veerman.