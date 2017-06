Barcelona liet zaakwaarnemer van Keylor Navas ‘stomverbaasd’ achter

Keylor Navas heeft met Real Madrid onder meer tweemaal de Champions League en een landstitel gewonnen. Toch was in 2008 niemand geïnteresseerd in de destijds talentvolle doelman, simpelweg vanwege zijn afkomst, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Ricardo Cabanas.

“Ik ging naar Costa Rica in 2008 nadat ik enkele video’s had bekeken. Twee weken lang heb ik de trainingsessies van de nationale ploeg gezien", vertelt Cabanas in gesprek met Encuentro Deportivo. “Op een gegeven moment zag ik een wedstrijd tussen DC United en Saprissa. Het was fantastisch en ik dacht bij mezelf: ‘Wie is die keeper?’ Ik was betoverd door hem.”

Cabanas rapporteerde alle details omtrent de jonge Navas en bood hem aan bij verschillende topclubs in Europa, ook in Spanje. Atlético Madrid, Real Madrid en Barcelona waren echter niet geïnteresseerd. Cabanas was perplex, maar vooral nadat hij hoorde wat de reden was waarom niemand Navas wilde hebben.

“Eén van de assistenten van Josep Guardiola zei tegen mij: ‘Hij is een geweldige keeper, Ricardo, maar niemand gaat een keeper uit Costa Rica contracteren, in ieder geval geen grote club.’ Ik was stomverbaasd”, erkent de belangenbehartiger. De nu dertigjarige Navas maakte twee jaar later alsnog de overstap naar Spanje, naar Albacete. Een jaar later vertrok hij naar Levante, waar hij drie uitstekende jaren kende. Na een eveneens goed optreden op het WK van 2014 betaalde Real Madrid tien miljoen euro voor zijn komst.