‘De Boer verbindt zich maandag tot 2020 aan Crystal Palace’

Frank de Boer wordt definitief de nieuwe trainer van Crystal Palace. Als de laatste formaliteiten zijn afgerond, tekent hij maandag voor drie jaar bij de club uit de Premier League, zo melden FOX Sports en het Algemeen Dagblad zondagavond. Club en trainer moeten nog over enkele details praten en dan mag de Nederlander zich definitief trainer van the Eagles noemen.

Sinds zijn ontslag op 1 november 2016 bij Internazionale zat De Boer zonder club. Eerder leidde hij Ajax onder meer naar vier landstitels. Twee weken geleden ontstond het eerste contact tussen De Boer en Crystal Palace en afgelopen donderdag kwamen beide partijen nader tot elkaar. Eerder was broer Ronald al enthousiast over het feit dat Frank bij de club aan de slag gaat en verwacht beter voetbal onder zijn leiding: “Wij zijn opgegroeid met de filosofie van Ajax en Barcelona, dus je kan zo’n stijl vol balbezit en creativiteit verwachten”, zo stelde de voormalig Oranje-international.

De Boer wordt in Londen de opvolger van Sam Allardyce, die in mei besloot om met pensioen te gaan om meer tijd te kunnen besteden aan familie en vrienden. De Boer werd de afgelopen maanden gelinkt aan tal van clubs, waaronder Southampton en Club Brugge. maar gaat dus aan de slag in Londen. Hij zal in de komende dagen worden gepresenteerd. Crystal Palace eindigde afgelopen seizoen op de veertiende plaats en wil de komende jaren tussen plaats tien en veertien eindigen.

Volgens De Telegraaf wordt De Boer maandag niet gepresenteerd met een hele rits Nederlandse assistenten. Crystal Palace is te spreken over het feit dat De Boer in eerste instantie alleen naar Londen verhuist en kennis wil maken met de kwaliteiten van de huidige stafleden. Hij wil minimaal een van zijn assistenten uit de top van het Engelse voetbal hebben straks, zo stelt het dagblad.