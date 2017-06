Weghorst ziet avontuur in Duitsland zitten: ‘Een stadion van 50.000 man’

Wout Weghorst maakte vorig jaar de overstap van Heracles Almelo naar AZ. Bij de Alkmaarders stond de spits afgelopen seizoen vaak in de basis en was hij in 33 duels goed voor 17 treffers. Dat doelpuntenmoyenne is de buitenlandse clubs niet ontgaan. Hannover 96, dat afgelopen seizoen promotie afdwong vanuit de 2. Bundesliga, heeft interesse in de lange spits, maar vindt de vraagprijs van vijf miljoen euro voorlopig te gortig.

Op de vraag van een verslaggever van FOX Sports of hij over een paar weken nog steeds bij AZ speelt, antwoordt de ex-speler van FC Emmen en Heracles Almelo ontwijkend. “Ehm… Tja… Voetbal, he?! Nee, daar ga ik wel van uit. Ik heb ook wel ervaren in die paar jaar dat ik in het betaald voetbal zit dat het raar kan lopen. Ik weet dat er interesse is en dat ze me gevolgd hebben. Dat weet ik en meer niet.”

Weghorst ziet een avontuur in Duitsland wel zitten. “Hannover is de Bundesliga, dat is waar ze nu op acteren. Met een stadion van 50.000 man, geloof ik. Duitsland en Engeland zijn wel de landen waar je ambitie ligt. Het zijn hele mooi competities. Maar het is te vroeg om daar verder over na te denken”, aldus de 24-jarige aanvaller, die nog over een contract voor drie jaar beschikt.