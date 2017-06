‘Ik ben fan van Barcelona en daar zijn ze ook niet allemaal boven de 1.70’

Thomas Bruns maakte zondagmiddag zijn eerste training bij Vitesse mee. De middenvelder wilde na ruim zes jaar Heracles Almelo een nieuwe omgeving en vond die in Arnhem. Bruns moet samen met Ajax-aankoop Thulani Serero de motor op het middenveld vormen en heeft er vertrouwen in dat de samenwerking tussen hem en de Zuid-Afrikaan goed gaat verlopen.

“Serero is uitstekend in balbezit, daar probeer ik van te profiteren met mijn loopvermogen”, vertelt Bruns in gesprek met FOX Sports. Op de vraag van de verslaggever of het middenveld niet te klein zou zijn met hem en Serero, reageert Bruns laconiek. “We zijn geen kopsterk duo, maar achterin hebben we genoeg goede koppers. Ik ben van fan Barcelona en daar zijn ze ook niet allemaal boven de 1 meter 70.”

Bruns merkt dat het niveau bij de bekerwinnaar hoger ligt dan bij zijn vorige werkgever. “Het is even wennen, maar naarmate de training vorderde ging het beter. Het niveau is hoger, dat merk je bijvoorbeeld bij het positiespel”, vertelt de 25-jarige middenvelder, die nog niet heel veel heeft gepraat met trainer Henk Fraser over zijn taken in het veld. “Ik heb nog niet specifiek gesproken over mijn rol. Ik kan wel claimen dat ik sowieso op zes of op tien ga spelen, maar de trainer bepaalt uiteindelijk.”