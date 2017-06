Balotelli laat financieel aantrekkelijke aanbiedingen liggen en tekent bij

Mario Balotelli draagt ook komend seizoen het tenue van OGC Nice om de schouders. De Franse club maakt zondagavond via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller een nieuw contract voor twee seizoenen heeft ondertekend. Balotelli kwam een jaar geleden transfervrij over van Liverpool en signeerde destijds een eenjarig contract.

Balotelli, die in augustus zijn 27e verjaardag viert, heeft een uitstekend eerste jaar in Frankrijk achter de rug. In 28 officiële wedstrijden was de Italiaan goed voor 17 treffers. Dat resulteerde de voorbije maanden in interesse van tal van clubs. OGC Nice laat in een communiqué weten dat de aanvaller hoe dan ook aanzienlijke opofferingen op financieel gebied' heeft gemaakt om verder te gaan in Nice.

"Ondanks verschillende aanbiedingen heeft de Italiaans international aanzienlijke financiële offers gebracht om verder te gaan met het avontuur in Nice, zoals altijd zijn bedoeling was in de periode na het seizoen. Hij kiest voor het sportieve aspect en volgt zijn hart", zo maakt OGC Nice bekend.

DONE DEAL! Mario Balotelli heeft een nieuw contract voor twee jaar met OGC Nice ondertekend!

Balotelli lijkt in sportief opzicht eindelijk tot rust te zijn gekomen. In zijn periodes bij Internazionale, Manchester City en Liverpool kwam de recalcitrante spits amper om sportieve redenen in het nieuws, ook al betaalden de Premier League-clubs respectievelijk 29,5 en 20,5 miljoen euro voor zijn diensten. Mede dankzij de goals van Balotelli eindigde Nice vorig seizoen als derde en gaat men de play-offs van de Champions League in.