‘Zidane faalt met persoonlijk pleidooi en moet transferwens accepteren’

Zinédine Zidane heeft tevergeefs geprobeerd om Álvaro Morata bij Real Madrid te houden, zo schrijft Marca zondag. Volgens de sportkrant ziet Zidane nog een belangrijke rol weggelegd voor Morata, maar de spits zou de knoop hebben doorgehakt: hij aast op een transfer.

Manchester United hengelt nadrukkelijk naar de international. Hij kan herenigd worden met José Mourinho en de trainer van the Red Devils zou Morata ervan hebben overtuigd dat hij een sleutelrol kan vervullen in Engeland. Die woorden zouden meer indruk hebben gemaakt dan het pleidooi van Zidane. Afgelopen seizoen stond de jeugdexponent maar veertien keer in de basis en hij lijkt geen vertrouwen te hebben in een aanzienlijke verbetering van zijn speelkansen.

Met het oog op het WK 2018 in Rusland wil Morata zoveel mogelijk spelen in clubverband. Een transfer lijkt dus onvermijdelijk, maar Manchester United en Real Madrid hebben nog geen overeenstemming bereikt. Recentelijk meldden Engelse media dat de Koninklijke de vraagprijs heeft opgeschroefd naar negentig miljoen euro en zo ver lijkt Manchester United nog niet te willen gaan. Morata ligt tot de zomer van 2021 vast in het Santiago Bernabéu.