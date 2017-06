‘FC Utrecht confronteert Turken met transfersom van 1,2 miljoen euro’

Bursaspor heeft zich bij FC Utrecht gemeld voor Yassin Ayoub. De nummer veertien van het afgelopen Süper Lig-seizoen ziet in de middenvelder een mogelijke opvolger van Cristóbal Jorquera, die in de belangstelling staat van meerdere clubs. Utrecht staat open voor een verkoop, maar verlangt volgens nieuwssite Bursa 1,2 miljoen euro.

Behalve Bursaspor zou ook Trabzonspor interesse hebben, maar die club lijkt vooralsnog minder concreet. Onderhandelingen tussen Bursaspor en Utrecht zouden wel al gaande zijn. De Turkse club heeft van het kamp-Ayoub te horen gekregen dat de Marokkaan inzet op een vierjarig contract tegen een jaarsalaris van 800.000 euro, meldt de Turkse website.

Ayoub was het afgelopen seizoen goed voor 32 competitieduels, waarin hij 4 keer scoorde en 9 assists leverde. Sinds zijn debuut in januari 2013 speelde hij al 115 duels voor de club; daarin scoorde hij 13 keer. De 23-jarige linkspoot staat nog maar een jaar onder contract in De Galgenwaard. Utrecht zag deze zomer al Andreas Ludwig, Myenty Abena en Sébastien Haller vertrekken, evenals huurlingen Richairo Zivkovic en Tafari Lalibela Moore.