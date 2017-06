Update: ADO verliest topscorer: ‘Dat doet sportief gezien pijn’

Een terugkeer van Mike Havenaar naar Japan begint serieus gestalte te krijgen. Vorige week meldden Omroep West en Nikkan Sports dat Vissel Kobe geïnteresseerd is in de spits van ADO Den Haag, nu weet de regionale omroep dat er al onderhandeld wordt over een transfer. Financieel zou een vertrek van Havenaar gunstig zijn voor de club uit de Hofstad.

Het salaris van de Japanse spits drukt namelijk zwaar op de begroting, waar ADO Den Haag sowieso mee geworsteld heeft afgelopen tijd. Daarnaast zal de spits een transfersom opleveren, omdat hij nog tot 2018 vastligt in de Hofstad. ADO heeft laten weten dat het Havenaar niet per se hoeft te slijten, maar voor de juiste prijs mag de Japanner vertrekken uit Den Haag.

Overigens zou er ook interesse zijn vanuit het Midden-Oosten, maar die clubs deden nog geen concreet voorstel. Vissel Kobe deed dat wel en in financieel opzicht zal een terugkeer naar Japan aantrekkelijk zijn voor Havenaar. De Japanse club wist zich eerder te versterken met Lukas Podolski.

Update donderdag 29 juni 15.22 uur – ADO verliest topscorer: ‘Dat doet sportief gezien pijn’

ADO Den Haag raakt Mike Havenaar definitief kwijt aan het Japanse Vissel Kobe, meldt het Algemeen Dagblad. Beide clubs zijn mondeling akkoord over de transfersom van de dertigjarige spits. “Het wachten is alleen nog op het papierwerk’’, aldus Jeffrey van As, manager voetbalzaken bij ADO. “Je verliest je topscorer, dat doet sportief gezien pijn. Maar Havenaar was een dure speler voor ADO.” Havenaar verscheen donderdag ook al niet op de training. Wel was de 22-jarige spits Melvin Lorenzen aanwezig. De Duits-Oegandese aanvaller is op proef bij de club uit de Hofstad en wordt mogelijk de vervanger van Havenaar.