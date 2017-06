‘PSG schrikt van vraagprijs van Real Sociedad voor lieveling van Emery’

Yuri Berchiche kan zijn loopbaan bij Paris Saint-Germain vervolgen, zo schrijft de Spaanse sportkrant Marca zondag. De linkerverdediger van Real Sociedad is bij de Parijse club in beeld om de plaats van de gestopte Maxwell in te nemen. Unai Emery is een groot bewonderaar van zijn streekgenoot.

Yuri, 27 jaar, en zijn zaakwaarnemer Pere Guardiola, de jongere broer van Josep Guardiola, zijn op de hoogte van de belangstelling van Paris Saint-Germain. De vraagprijs van Real Sociedad is echter een groot obstakel. De club uit San Sebastián wijst geïnteresseerde clubs op de transferclausule van dertig miljoen euro en dat is geen marktconform bedrag, zo oordeelt sportief directeur Antero Henrique.

Yuri heeft een meer dan uitstekend seizoen achter de rug, met 35 officiële duels als basiskracht in een team dat als zesde in LaLiga eindigde. Real Sociedad is van plan om met de linksback, die in januari 2016 een nieuw contract tot de zomer van 2020 ondertekende, om de tafel te gaan zitten. "De omstandigheden zijn veranderd sinds mijn contractverlenging. In de zomer zullen we een ontmoeting met de directie hebben, om te kijken wat we willen doen", erkende de Bask enkele weken geleden.

Yuri Berchiche had afgelopen seizoen een passnauwkeurigheid van 81,8 procent

Emery heeft afgelopen seizoen volgens Marca veel wedstrijden van Real Sociedad bekeken. Hij ziet in Yuri een welkome versterking, zeker nu hij momenteel alleen Layvin Kurzawa en eventueel Presnel Kimpembe, een centrumverdediger, tot zijn beschikking heeft. Yuri maakte op zestienjarige leeftijd de overstap van Real Sociedad naar aartsrivaal Athletic Club, om een jaar later naar Tottenham Hotspur te verkassen. Hij kwam nimmer tot een officieel duel in de hoofdmacht van de Londenaren en na diverse verhuurperiodes en omwegen keerde hij in 2014 terug bij Real Sociedad.