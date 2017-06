‘Mesut Özil van Championship’ transfereert voor negen miljoen euro

Watford en Derby County hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Will Hughes, zo communiceren de clubs via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract op Vicarage Road en neemt na zes jaar afscheid van Derby.

Hughes voegde zich op zijn zestiende bij the Rams en kwam er tot 189 wedstrijden en daarin scoorde hij twaalf keer. Hij werd in het verleden nog nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Liverpool en analyticus Jamie Redknapp omschreef de Engelsman vorig jaar nog als de ‘Mesut Özil van de Championship’.

De BBC meldt dat Watford omgerekend ruim 9,1 miljoen euro betaalt voor de diensten van Hughes, maar Sky Sports gaat uit van een transfersom van 5,1 miljoen euro die door variabelen nog kan oplopen. Hughes is na Tom Cleverley en Jorge Segura de derde zomeraanwinst voor het team van manager Marco Silva.