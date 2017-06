Lof voor Conte: ‘De club is zo enorm opgeleefd, de credits gaan naar hem’

In zijn eerste seizoen als manager van Chelsea werd Antonio Conte direct kampioen van Engeland. The Blues onderhandelen momenteel met de Italiaan over een nieuw contract. Volgens Chelsea-icoon Frank Lampard zou een contractverlenging van Conte de belangrijkste slag zijn komende zomer.

“De contractverlenging Antonio zou de belangrijkste slag zijn deze zomer, voor mij was hij de man van het seizoen. Je hebt het over de speler van het seizoen en de spelers verdienen ook credits voor afgelopen seizoen. Maar de club is zo gigantisch opgeleefd dat de meeste credits naar Conte zouden moeten gaan”, zegt Lampard in gesprek met de Engelse pers. “Je zag dat het systeem veranderde en dat hij Chelsea in een bepaalde formatie liet spelen, die uiteindelijk succesvol was.”

“Het was een enorm goede zet om hem binnen te halen, daar twijfel ik niet over. Ik ben er vrij zeker van dat hij zal blijven en meer spelers zal halen die in zijn systeem passen”, vervolgt de oud-middenvelder van the Blues. Chelsea zou de pijlen hebben gericht op Romelu Lukaku, waar Lampard eerder mee samenspeelde bij de club. “Chelsea haalde jonge spelers en misschien was het voor hem te vroeg. Ik weet niet of hij geen kansen heeft gekregen destijds.”

“Maar ik vind zijn houding geweldig. De manier hoe hij speelt is heel vastbesloten”, stelt Lampard. “Ik herinner me hoe hij trainde, hij was altijd bezig om meer goals te kunnen scoren. Ik heb veel respect voor jongens met zo’n instelling. Hij verdient het beste en als Diego Costa vertrekt, halen ze met Lukaku iemand terug met dezelfde stijl.”