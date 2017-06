‘Klopp wil doorpakken met Liverpool en klopt aan bij Arsenal’

Jürgen Klopp boekte deze week zijn eerste succes op de transfermarkt deze zomer door Mohamed Salah over te nemen van AS Roma, maar de Duitse trainer is nog lang niet uitgewinkeld. Volgens de Daily Mirror gaat Liverpool aankloppen bij Arsenal voor Alex Oxlade-Chamberlain. Het contract van de 23-jarige Engels international loopt volgend jaar af en vooruitzichten over een nieuwe verbintenis in het Emirates Stadium zijn niet rooskleurig.

De situatie van Oxlade-Chamberlain bij Arsenal heeft de aandacht getrokken van Klopp. Liverpool is bereid om 34 miljoen euro neer te tellen voor de middenvelder. Bronnen binnen de club uit Liverpool geven aan dat de kans groot is dat de transfer doorgang vindt.

Klopp wil graag spelers met snelheid toevoegen aan zijn selectie. Daarom werd ook Salah gehaald en kwam Sadio Mané vorig jaar over van Southampton. Liverpool is overigens niet de enige club met interesse in Oxlade-Chamberlain, ook Chelsea zou een oogje op hem hebben.