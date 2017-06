Beckham ‘gebruikte’ Barcelona voor transfer: ‘Toen Ronaldinho gehaald’

David Beckham stond in 2003 op het punt Manchester United te verlaten voor Barcelona. Althans, dat idee had de Catalaanse grootmacht na een getekend voorcontract met the Red Devils. Uiteindelijk liep het anders en koos de inmiddeld oud-international voor Real Madrid. Barcelona bleef verslagen achter, maar wist in plaats van Beckham Ronaldinho aan te trekken.

In gesprek met Marca vertelt voormalig voorzitter Joan Laporta hoe Beckham en Manchester United Barcelona ‘gebruikte’ om vervolgens naar de Koninklijke te vertrekken. Barcelona dacht genoeg gedaan te hebben om Beckham aan te trekken, maar bleef met lege handen achter. “Het ging tussen Beckham, Ronaldinho en Thierry Henry”, aldus de oud-voorzitter. “Manchester United vertelde ons dat zij hem aan ons zouden verkopen als wij de presidentsverkiezingen zouden winnen, want destijds hadden we niet genoeg macht. Maar zij gebruikten ons en uiteindelijk tekende hij in Madrid.”

Barcelona sprak later met Beckham. “We hadden een ontmoeting op Heathrow Airport en tekenden een document waarin stond vermeld dat zou hem aan ons zouden verkopen als we tot een persoonlijk akkoord zouden komen”, aldus Laporta. “Dat lukte uiteindelijk niet. We reisden af naar Nice en spraken met hem. Hij zei toen dat hij er over na zou denken. Hij liet ons lang wachten, dus toen hebben we Ronaldinho gehaald.”

Beckham zou uiteindelijk vier jaar bij Real Madrid spelen en niet verder komen dan één grote prijs: de Spaanse landstitel. De periode van Ronaldinho bij Barcelona was een stuk succesvoller. Hij verbleef vijf seizoenen in Camp Nou en won twee Spaanse landstitels, de Champions League en enkele persoonlijke prijzen.