‘Onverwachte wending in Van Dijk-soap na statement Liverpool’

Liverpool hoopt nog altijd op de komst van Virgil van Dijk. Eerder deze maand bracht de club nog een statement naar buiten waarin excuses werden aangeboden aan Southampton over de manier van handelen en tevens vermeld werd dat er werd afgezien van de komst van de Oranje-international. The Mail on Sunday schrijft dat Liverpool mogelijk toch weer een poging wil wagen, nu ook Chelsea bereid is diep in de buidel te tasten voor de verdediger.

Chelsea gaat naar verwachting een bod van 68 miljoen euro uitbrengen op Van Dijk. De voorkeur van de 25-jarige centrumverdediger gaat echter uit naar Liverpool. De speler sprak eerder al met manager Jürgen Klopp in het Blackpool hotel en is daar overtuigd. Hij heeft zijn zinnen dan ook gezet op een overstap van Southampton naar Anfield, ongeacht het eerder uitgebrachte statement van Liverpool. Het contract van de ex-speler van FC Groningen loopt door tot medio 2022 en Southampton heeft daardoor een uitstekende onderhandelingspositie.

Van Dijk is overigens niet de enige speler op het lijstje van manager Antonio Conte. The Blues staan op het punt om Tiemoue Bakayoko voor veertig miljoen euro over te nemen van AS Monaco. Ook is de kampioen van Engeland bezig om Alex Sandro los te weken bij Juventus. Nadat een eerder bod werd afgeslagen door de Italiaanse grootmacht, werkt Chelsea aan een nieuw bod. Verder staan Leonardo Bonucce en Jérôme Boateng van Bayern München hoog op het lijstje van Conte.Tegenover de eventuele komst van de genoemde spelers staat het waarschijnlijke vertrek van Nathan Aké, Andreas Christensen en Kurt Zouma. Voor alle drie de spelers is er interesse vanuit de Premier League en andere Europese competities.