‘Chelsea accepteert bod van 22 miljoen euro op Nathan Aké’

Nathan Aké verlaat Chelsea en gaat aan de slag bij Bournemouth, meldt the Sun zaterdagavond. Een bod van zo'n 22 miljoen euro zou geaccepteerd zijn door the Blues, waar Aké niet voorkomt in de plannen van manager Antonio Conte.

The Cherries huurden de 22-jarige verdediger vorig seizoen van Chelsea. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Aké het seizoen zou afmaken bij de ploeg van manager Eddie Howe, maar in januari besloot Conte de Nederlander vanwege zijn goede prestaties terug te halen naar Londen. De Italiaanse oefenmeester maakte echter weinig gebruik van de Oranje-international, die niet meer dan vijf officiële wedstrijden voor Chelsea speelde.

Aké, die eerder ook actief was voor Watford en Reading, geniet momenteel van zijn vakantie. “Zodra hij terugkeert bij Chelsea, gaat hij waarschijnlijk snel tekenen bij Bournemouth”, laat een bron weten aan het eerder genoemde medium. Meerdere clubs uit de Premier League wilden Aké contracteren, maar de voormalig Feyenoorder kiest waarschijnlijk dus voor een oude bekende.