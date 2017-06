Getafe keert jaar na degradatie terug naar LaLiga door goals van Pacheco

Getafe keert komend seizoen terug in LaLiga. Zaterdagavond werd de beslissende wedstrijd tegen Tenerife voor eigen publiek met 3-1 gewonnen. Die uitslag volstond voor promotie, nadat de eerdere ontmoeting tussen de twee clubs was geëindigd in een krappe 1-0 zege van Tenerife. De grote held van de avond werd Dani Pacheco.

In het volgepakte Coliseum Alfonso Perez kwam de thuisploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Alejandro Faurlin liet het stadion al na negen minuten ontploffen met het openingsdoelpunt. Vanuit een hoekschop kreeg hij de bal voor zijn voeten. De Argentijnse middenvelder bedacht zich geen moment en knalde de bal hard tegen de touwen. Drie minuten later werd het nog mooier voor Getafe. Pacheco schoof de 2-0 binnen. Na twaalf minuten had hij de hoek voor het uitzoeken en schoot hij de bal onhoudbaar binnen.

De doelpuntrijke openingsfase kreeg een passend vervolg doordat Anthony Lozano in de zeventiende minuut al wat terugdeed namens de bezoekers. De aanvaller uit Honduras liep een voorzet binnen 2-1. Met deze stand zou Tenerife promoveren. Maar dat zou uiteindelijk niet gebeuren want nog voor rust maakte Pacheco de 3-1, het doelpunt waarmee hij Getafe, een jaar na de degradatie, terug naar het hoogste niveau in Spanje schoot.