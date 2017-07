Update: Aanvaller El Idrissi krijgt geen contract bij PEC Zwolle

PEC Zwolle begon zaterdag onder leiding van nieuwbakken trainer John van ’t Schip aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De oefenmeester is na een avontuur in Australië terug op de Nederlandse velden en verwelkomde ex-Ajacied Adham El Idrissi verrassenderwijs op het trainingsveld van de Zwollenaren.

El Idrissi maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, maar liet zijn contract in januari in onderling overleg ontbinden. De twintigjarige spits is sindsdien clubloos, maar krijgt onder Van ’t Schip nu de kans om een contract af te dwingen bij PEC. De verwachting is dat El Idrissi volgende week in de oefenwedstrijd tegen Genemuiden ook in actie zal komen.

Een andere ex-Ajacied, Dico Koppers, ontbrak vanwege een lichte blessure nog. De linkervleugelverdediger kwam deze week transfervrij over van Willem II en heeft naar verwachting enkele weken nodig om fit te worden. Anass Achahbar maakte wel zijn opwachting, ondanks dat van de spits bekend is dat hij van de clubleiding van PEC mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Update 15 juli 11.41 uur - Aanvaller El Idrissi krijgt geen contract bij PEC Zwolle

Adham El Idrissi is er niet in geslaagd om een contract af te dwingen bij PEC Zwolle, zo communiceert de Eredivisionist via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller trainde drie weken mee en kwam ook in actie in de oefenwedstrijden, maar heeft kennelijk onvoldoende indruk weten te maken op de technische staf van John van ’t Schip.