Lozano de held van Mexico, Portugal wint met speels gemak

Portugal heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de halve finales van de Confederations Cup. De Europees kampioen had weinig te duchten van Nieuw-Zeeland en won met 0-4. De andere halve finalist uit de poule is Mexico doordat gastland Rusland met 2-1 werd verslagen. Het winnende doelpunt bij de Mexicanen werd gemaakt door PSV-aankoop Hirving Lozano.

Mexico - Rusland 2-1

Mexico had vier punten overgehouden aan zijn eerste twee groepswedstrijden en wist vooraf dat het aan een gelijkspel tegen het gastland voldoende had om zich te plaatsen voor de halve finales van het toernooi. Bondscoach Juan Carlos Osorio had in zijn elftal basisplaatsen over voor PSV'ers Hirving Lozano en Andrés Guardado, maar het tweetal kon niet voorkomen dat Rusland na 25 minuten spelen brutaal de leiding nam in de Kazan Arena.

Aleksandr Golovin ging over de linkerflank aan de wandel met de bal en had vervolgens een prima voorzet in huis op Alexandr Erokhin. Die miste het leder volledig, maar ploeggenoot Aleksandr Samedov slaagde er daarna wel in een schot op doel te lossen: 0-1. Het doelpunt betekende een droomstart voor de Russen, maar Mexico stelde vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Amper vijf minuten na de openingstreffer van Samedov trok Néstor Araujo de stand alweer gelijk met het hoofd.

Mexico had het in de eerste helft lastig, maar werd vlak na de onderbreking in het zadel geholpen door Lozano. De nieuwbakken PSV'er jaagde na een lange bal van Héctor Herrera dapper door en zette het hoofd op de rand van het strafschopgebied uiteindelijk tegen de bal aan, voordat doelman Igor Akinfeev kon ingrijpen: 2-1. Het doelpunt verschafte Mexico meer lucht en na een tweede gele kaart voor Yuri Zhirkov, zou het team van Osorio de zege uiteindelijk definitief over de streep trekken.

Nieuw-Zeeland – Portugal 0-4

Na een gelijkspel tegen Mexico (2-2) en een 1-0 overwinning op Rusland, had Portugal zaterdagavond geen kind aan Nieuw-Zeeland. De score werd na ruim een half uur geopend door Cristiano Ronaldo. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen en schoot onhoudbaar binnen. Het was alweer doelpunt nummer 75 voor de Real Madrid-aanvaller in het shirt van Portugal. Vijf minuten later werd de voorsprong verdubbeld. Bernardo Silva schoot de 0-2 op het scorebord.

In de tweede helft namen de Portugezen wat gas terug. André Silva maakte er 3-0 van, waarna de wedstrijd gespeeld was. In de slotfase tekende Nani nog voor de 4-0. Enige smetje op de zege is de gele kaart van Pepe. De verdediger pakte onnodig geel en mist daardoor de halve finale.