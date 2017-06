‘Ik komt niet om op de bank te zitten, heb bij Ajax alles meegetraind’

Diederik Boer maakte zaterdag zijn rentree op het trainingsveld van PEC Zwolle. De 36-jarige doelman verruilde die club drie seizoenen geleden voor een avontuur bij Ajax, waar Boer voornamelijk als stand-in van eerst Jasper Cillessen en daarna André Onana fungeerde. In de nadagen van zijn carrière hoopt de routinier weer minuten te gaan maken bij PEC.

Boer kwam in drie jaar bij Ajax tot slechts twee wedstrijden in de Eredivisie. "Het lijkt me duidelijk dat ik hier niet kom om op de bank te zitten", kondigt de sluitpost aan in gesprek met FOX Sports. Hij zal in Zwolle de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Mickey van der Hart, die het afgelopen seizoen geen competitiewedstrijd miste namens PEC. "Ik wil weer eerste keeper worden en weer gaan spelen. Ik heb bij Ajax de afgelopen jaren ook alles meegetraind. Dan train je op een vrij hoog niveau. Qua fitheid heb ik geen klachten."

Boer maakte voor zijn vertrek naar Ajax veertien seizoenen deel uit van de selectie van PEC en beleefde in 2014 zijn hoogtepunt met de club, toen de Zwollenaren onder Ron Jans beslag wisten te leggen op zowel de KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal. "Het voelt vertrouwd hier", vervolgt hij. "Ik ken alle mensen bij de club. Er is ook nog een aantal spelers overgebleven van drie jaar geleden, dus dat is lekker makkelijk."