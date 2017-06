Update: ADO bevestigt vertrek Malone en ziet bankzitter naar Slowakije trekken

Dion Malone verraste zaterdag door zijn loopbaan in Azerbeidzjan te vervolgen bij Qabala FK. Het leek er lange tijd op dat de 28-jarige verdediger ADO Den Haag transfervrij zou gaan verruilen voor het Turkse Kayserispor, maar Malone koos er uiteindelijk toch voor zich voor twee seizoenen te verbinden aan de nummer twee van Azerbeidzjan.

"Volgens mij dacht iedereen die het voetbalnieuws ook maar een beetje volgt, dat ik naar Turkije zou gaan”, zegt hij in gesprek met Voetbal International. "Hoe dat komt? Door het internet. Overal stond geschreven dat het al rond was. Het klopt dat ik met Kayserispor heb gesproken en het waren goede gesprekken. Maar Qabala was ook een goed alternatief."

Malone begon zijn carrière bij Almere City en maakte in de zomer van 2012 de overstap naar ADO. Voor die club speelde hij de afgelopen vier seizoenen 103 competitiewedstrijden, maar de rechtsback vindt het nu tijd voor een volgende stap. "Ik zal heel eerlijk zijn: ze betalen er beter dan in Nederland", vervolgt de geboren Surinamer over zijn overstap naar Qabala. "Maar als ik puur voor het geld had gekozen, dan was ik wel ergens anders gaan spelen. De club heeft een goed verhaal, werd afgelopen seizoen tweede én speelt Europees. Dat was voor mij een belangrijke afweging."

Update 26 juni 13.02 uur - ADO bevestigt vertrek Malone en ziet bankzitter naar Slowakije trekken

ADO Den Haag bevestigt op de website dat Dion Malone naar Qabala FK vertrekt. "Ik vind het erg jammer voor ADO Den Haag dat Dion zijn loopbaan bij Qabala gaat vervolgen", aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As. Ook Aschraf El Mahdioui vertrekt uit de Hofstad. De 21-jarige middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij het Slowaakse AS Trencin. El Mahdioui speelde slechts één seizoen bij ADO Den Haag en wist zich afgelopen seizoen niet te ontwikkelen tot vaste waarde.

"Aschraf is onmiskenbaar een uitstekende speler, maar hij kon het afgelopen seizoen nooit volledig tot wasdom komen bij ADO Den Haag. Aschraf kan zich bij Trencin verder ontwikkelen bij een mooie club die net als Qabala Europees voetbal speelt en regelmatig meedoet voor de prijzen", aldus Van As over de middenvelder, die vorige zomer Ajax verruilde voor ADO Den Haag.