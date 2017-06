‘Diego Costa ziet ’Arda Turan-constructie‘ niet zitten en stelt Atlético teleur’

Diego Costa is na de zomer mogelijk toch nog actief bij Chelsea. De 28-jarige spits leek na een geschil met manager Antonio Conte op weg naar de uitgang bij the Blues en zou zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar zijn oude club Atlético Madrid. Het transferverbod dat de Spaanse grootmacht in september 2016 kreeg opgelegd, lijkt nu echter roet in het eten te gooien voor de betrokken partijen.

Atlético kreeg van de FIFA een transferban van een jaar opgelegd vanwege het onreglementair vastleggen van minderjarige spelers, waardoor de club aankomende zomer geen nieuwe spelers mag aantrekken. Los Colchoneros dachten die maatregel van de wereldvoetbalbond te kunnen omzeilen door Diego Costa direct na zijn komst van Chelsea te verhuren voor een half jaar, maar dat plan kan volgens The Independent de ijskast in.

Diego Costa zou voorafgaande aan een verhuurperiode elders immers eerst geregistreerd moeten worden als speler van Atlético, hetgeen in strijd zou zijn met het transferverbod van de club. De Spaans international zou ervoor kunnen kiezen tot de jaarwisseling alleen mee te trainen met de spelersgroep van Diego Simeone, een constructie waar Arda Turan medio 2015 gebruik van maakte bij Barcelona na zijn komst van Atlético, maar Diego Costa zou daar met het oog op het WK van volgend jaar in Rusland geen oren naar hebben.