NAC Breda verwelkomt Man City-drietal: ‘Zeer getalenteerde spelers’

NAC Breda heeft zich zaterdag verzekerd van de komst van drie Manchester City-talenten. Thierry Ambrose, Paolo Fernandes en Pablo Mari worden een seizoen lang gehuurd, maakt de promovendus bekend via de officiële kanalen. De spelers sluiten maandag aan bij de selectie van hun nieuwe club.

NAC werkt al langer samen met Manchester City en haalde daardoor al spelers als James Horsfield, Ashley Smith-Brown, Brandon Barker, Thomas Agyepong en Manu Garcia naar Breda. Ditmaal gaat het om een achttienjarige Franse aanvaller (Ambrose), een twintigjarige Spaanse aanvallende middenvelder (Fernandes) en een 23-jarige Spaanse verdediger (Mari). Laatstgenoemde speelde al voor clubs als Real Mallorca, Gimnàstic de Tarragona en het afgelopen seizoen voor promovendus Girona. Ambrose en Fernandes komen over van de Elite Development Squad (EDS), de reserves van City.

Technisch directeur Hans Smulders van NAC spreekt van drie 'zeer getalenteerde spelers' die in het plaatje passen dat NAC voor het seizoen heeft geschetst. "Voor Thierry en Paolo geldt dat zij wekelijks uitblinkers zijn bij het EDS van Manchester City en Pablo is al meer ervaren en heeft al flink wat wedstrijden gespeeld in Spanje. Voor alle drie geldt dat zij met hun specifieke kwaliteiten een substantiële bijdrage kunnen leveren aan ons elftal. We zijn daarom ook zeer verheugd dat ze komend seizoen voor NAC spelen."