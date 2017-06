Vitesse komt met mededeling en neemt opnieuw afscheid van spits

Zhang Yuning staat voor een vertrek. Vitesse werkt komende zondag de eerste training af met het oog op het komende seizoen, maar de aanvaller uit China zal er niet bij zijn op Papendal omdat hij zich ‘focust’ op een transfer, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

Het is onduidelijk waar de toekomst van de twintigjarige Zhang ligt, maar hij werd de afgelopen maanden wel vaak in verband gebracht met een terugkeer naar eigen land. Onder meer Tianjin Quanjian en Guangzhou Evergrande zouden interesse hebben. “We zijn net begonnen hier in Europa. Waarom zouden we nu al terugkomen?”, zei de vader van Zhang in november nog in een interview met Sina Sports.

“We hebben het in eigen hand, maar zelfs als we het contract laten aflopen, zijn er genoeg clubs in Europa die Zhang willen hebben. Maar een terugkeer naar China is voor ons onmogelijk. We willen eerst goed voet aan de grond krijgen in Europa”, vertelde Zhang sr. Zijn zoon liet zijn contract niet aflopen daar dat in maart door de club werd verlengd tot medio 2018, maar die verbintenis lijkt hij dus niet te gaan uitdienen.

Zhang, negenvoudig A-international, maakte in de zomer van 2015 de overstap van Hangzhou Greentown naar Vitesse en in februari 2016 sloot hij aan bij het eerste elftal. De spits maakte in 27 officiële wedstrijden vier doelpunten en daar gaf hij tevens vier assists bij. Vitesse liet eerder deze zomer ook al onder anderen Ricky van Wolfswinkel gaan; de spits vertrok naar FC Basel.